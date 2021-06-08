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Beşiktaş'tan Serdar Dursun bombası

Bundesliga 2'de 35 gole katkı sunan Serdar Dursun, Beşiktaş'ın transfer listesine dahil oldu. Golcü oyuncu siyah beyazlılar ile her an masaya oturabilir.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 10:06:00 -
Beşiktaş'tan Serdar Dursun bombası

Bundesliga 2’de 35 gole katkı yaparak Avrupa’da gol kralı olan ilk Türk futbolcu ünvanını elde eden Serdar Dursun, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimlerden. Kariyerine Türkiye’de devam etmeye sıcak bakan başarılı oyuncu hakkında da her an flaş bir gelişme yaşanabilir.

Serdar Dursun Beşiktaş'ın transfer listesinde

Bundesliga 2’de 35 gole katkı yaparak Avrupa’da gol kralı olan ilk Türk futbolcu ünvanını elde eden Serdar Dursun’un; Darmstadt 98’deki sözleşmesi sona ermişti. Türkiye’den ve Avrupa’dan birçok teklif alan 30 yaşındaki forvetin Beşiktaş ’ın da listesinde olduğu belirtildi.

Attığı spekteküler gollerle tüm dikkatleri üzerine çeken oyuncunun menajeriyle bir görüşme yapılacak. Union Berlin’in kadrosuna katmak üzere olduğu Serdar Dursun, Beşiktaş’ın kendisini olan ilgisinin ardından görüşmeleri askıya almıştı. Kariyerine Türkiye’de devam etmeye sıcak bakan başarılı oyuncu hakkında da her an flaş bir gelişme yaşanabilir.

Ömer Necati Albayrak

 

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