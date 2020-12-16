Beşiktaş’tan Salih Uçan açıklaması

Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ, TRT Spor canlı yayınında Salih Uçan ile ilgili bir soruyu yanıtladı.

Emre Kocadağ, "Planlama yapmaya çalışıyoruz. Bugün yine transfer konusunda görüştük ama geçmişten gelen büyük kontratlarımız var. Planlama yapmak için önünüzü görüyor olmanız lazım. Devam eden kontratlar, limitler var. Bu anlamda değerlendirmeleri yapacağız. Sezon sonu noktasında planlama yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.