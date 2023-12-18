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Spor Beşiktaş'tan Rıza Çalımbay kararı
Spor

Beşiktaş'tan Rıza Çalımbay kararı

Yeniakit Publisher
2023-12-18 15:31:00 -
Beşiktaş'tan Rıza Çalımbay kararı

Beşiktaş, Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın görev süresinin 27 Aralık Çarşamba gününe kadar uzatıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamalarda, "Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ile önceki yönetim kurulunun yapmış olduğu sözleşme uyarınca 18 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan görüşmeler, 27 Aralık Çarşamba günü yapılacak olup kamuoyuna bilgi verilecektir" ifadelerine yer verildi.

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