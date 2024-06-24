Beşiktaş'tan ortalığı karıştıracak karar! Come to yapıldı! Bu sefer olacak mı?

Kötü bir sezon geçiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah-beyazlı kulübün listesinde yer alan, Beşiktaş taraftarlarının sürekli olarak 'come to...' dediği Mats Hummels için bu kez de Como gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ I Beşiktaş taraftarı 35 yaşına bakmadan Mats Hummels için "come to" diyor... ancak Alman oyuncu Münih yakınlarında kalmayı tercih ediyor.



Dortmund'dan ayrıldığının açıklanmasının ardından Mats Hummels'in geleceği netleşmedi. Alman defans oyuncusu İtalya'ya transfer olabilir. Serie A'ya yükselen Como, 35 yaşındaki stoperle ilgileniyor.



3 MİLYON EURO MAAŞ



Teklif, yıllık 3 milyon euro'luk bir maaş içeriyor. Ayrıca bonus ödemelerinin yapılabileceği söyleniyor.



Stoper, Dortmund'dan ayrılığı onaylanmadan önce yalnızca yakındaki Avrupa ülkelerinden bir kulübe gideceğini söyledi.



Fotospor'a göre; Hummels'in oğlu yaz aylarında Münih'te okula başlayacak. Alman oyuncu mümkün olduğu kadar sık Almanya'da olmak istiyor. İtalya'dan bir takımla sözleşme imzalarsa, sezon içinde sık sık Münih'e gidebilecek.