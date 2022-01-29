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Spor Beşiktaş'tan Okaka adımı
Spor

Beşiktaş'tan Okaka adımı

Başakşehir ile yakın ilişkileri bulunan Beşiktaş, Stefano Okaka için nabız yoklamaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-29 09:45:00 -
Beşiktaş'tan Okaka adımı

Salih Uçan'ı bedelsiz olarak Başakşehir'e kiralayan yönetim, İstanbul temsilcisiyle olan pozitif ilişkilerini Okaka transferinde kullanmak istiyor. Yönetim, Kenan Karaman'ı bonservisiyle verip artı bir miktar parayla 32 yaşındaki İtalyan golcüyü kadrosuna katmak istiyor.

Ara transfer döneminde kadrosunu yeni bir golcüyle güçlendirmek için yoğun çaba sarfeden Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda bir fırsat hamlesi peşinde... İstanbul temsilcisi Başakşehir’in 32 yaşındaki İtalyan golcüsü Stefano Okaka’yı kadrosuna katmak için girişimlerine devam eden yönetim, son olarak bu transferde Kenan Karaman’ı kullanmaya karar verdi. Adem Ljajic transferinin suya düşmesi sonrasında takımdan istenen bir diğer futbolcu Salih Uçan’ı bedelsiz olarak sezon sonuna kadar Başakşehir’e kiralayan Beşiktaş ’ın, iki kulüp arasındaki iyi ilişkiyi kullanıp Okaka’yı Kartal yapmak istediği belirtildi. Deneyimli oyuncu, sezon başında katıldığı Başakşehir’de 19 lig maçında 9 gol ve 2 asistle oynamıştı.

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