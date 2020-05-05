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Spor

Beşiktaş'tan MKE Ankaragücü futbolcusu için geçmiş olsun mesajı

Yeniakit Publisher
2020-05-05 12:36:35 -
Beşiktaş'tan MKE Ankaragücü futbolcusu için geçmiş olsun mesajı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, MKE Ankaragücü'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "MKE Ankaragücü Spor Kulübü futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendik. Bu süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.


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