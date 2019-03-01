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Beşiktaş'tan Mircea Lucescu bombası! Prensip anlaşmasına varıldı

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına geçmesinin kesinleşmesinin ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fİkret Orman Mirce Lucescu ile temasa geçti.

01 Mart 2019 Cuma 14:18
Beşiktaş'tan Mircea Lucescu bombası! Prensip anlaşmasına varıldı

Süper Lig'de sezonun bitmesinin ardından teknik direktör Şenol Güneş'i Milli Takım'a gönderecek olan Beşiktaş, yerine Mircea Lucescu'yu getirmeye hazırlanıyor. 11 Şubat'ta TFF ile yollarını ayırıp, ay-yıldızlı ekibin teknik patronluğunu bırakan Rumen çalıştırıcı ile bir süredir temas halinde olan siyah-beyazlı yönetimin, 73 yaşındaki teknik adamla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Haizran ayında takımın başında!

Daha önce yaptığı açıklamada "Kulüp takımı çalıştıracak heyecanı ve gücü kendimde görüyorum" diyen Lucescu'nun hazirandan sonra siyah-beyazlı ekibin başına geçmesi yüksek ihtimal olarak görülüyor. Lucescu, daha önce kulübün 100. kuruluş yıl dönümüne denk gelen 2002-2003 sezonunda Beşiktaş'ı çalıştırmış ve takımı şampiyonluğa ulaştırarak taraftarların gönlüne taht kurmuştu.

''Hocamız, 31 Mayıs'a kadar takımımızın başında"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Yıldırım Demirören'in istifa etmesini şaşkınlıkla karşıladığını söyledi. Orman, "Hiç beklemediğim, aklıma bile gelmeyen bir sürpriz. Bundan sonraki süreçte Türk futbolu için hayırlısı olsun. Sayın Demirören'e Türk futboluna hizmetleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Fikret Orman, Şenol Güneş'le ilgili soruya ise "Hocamız, 31 Mayıs'a kadar takımımızın başında" cevabını verdi. Beşiktaş yönetimi de dün yaptığı toplantının ardından başkan Fikret Orman'ın Güneş'le ilgili görüşünü deklare etti.

(Sabah)

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 14:18
  1. Beşiktaş
  2. Mircea Lucescu
  3. Şenol Güneş
  4. Teknik Direktör

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