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Beşiktaş'tan Mehmet Tutulkan için başsağlığı mesajı

08 Aralık 2018 Cumartesi 17:47
Beşiktaş'tan Mehmet Tutulkan için başsağlığı mesajı


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, Galatasaray derbisinin ardından çıkan kavgada saldırıya uğrayan siyah-beyazlı taraftar Mehmet Tutulkan'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray ile geçtiğimiz hafta oynadığımız müsabakayı bir restoranda arkadaşlarıyla birlikte izleyen ve maç sonrasında çıkan kavgada saldırıya uğrayan taraftarımız Mehmet Tutulkan'ın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.


Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 17:47
  1. Beşiktaş Kulübü
  2. Futbol
  3. Mehmet Tutulkan
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG

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