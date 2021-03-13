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Spor Beşiktaş'tan kural hatası başvurusu
Spor

Beşiktaş'tan kural hatası başvurusu

TOFAŞ'a 89-86 mağlup oldukları karşılaşmada kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Beşiktaş Başantrenörü Ahmet Kandemir, Türkiye Basketbol Federasyonu'na itirazda bulunduklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 23:03:00 -
Beşiktaş'tan kural hatası başvurusu

Beşiktaş Icrypex Başantrenörü Ahmet Kandemir, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "İki sayı gerideyken kullanmış olduğumuz ve basketle sonuçlanan üç sayılık atış kurallara göre geçerli sayılmalıdır. Hakemin basketle sonuçlanan atışın üç sayılık mı, iki sayılık mı olduğunu kontrol etme hakkı vardır. Onun dışındaki etkenleri inceleme hakkı yoktur. Hakem yanlış bir karar vermiştir. Federasyonun bu yanlışı ortadan kaldıracağını düşünüyorum. Maçın sonucuna yönelik resmi itirazımızı yaptık. Bu genç takımın mücadelesinin, alın terinin, haklı galibiyetinin hakem kararıyla elinden alınmasına izin vermeyiz." ifadelerini kullandı.

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