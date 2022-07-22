Beşiktaş'tan kanat operasyonu

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, takımın yıldızı Rachid Ghezzal hakkında flaş bir karar aldı. Fransız çalıştırıcı, gelecek sezondan itibaren Cezayirli futbolcuyu, forvet arkasında kullanmayı hedefliyor. Bu paralelde 30 yaşındaki tecrübeli oyuncunun, serbest bir role bürünmesi hedefleniyor. Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda Kara Kartal’ın, sağ kanat transferinde harekete geçtiği öğrenildi. Siyah-Beyazlılar’da bu bölgede ilk adaylardan biri de Adnan Januzaj...

Son olarak İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad forması giyen Belçikalı futbolcu, kariyerinde ise Manchester United ve Borussia Dortmund gibi devlerin formasını giydi. 27 yaşındaki oyuncunun, şu anda ise bonservisi elinde. Fakat yıldız oyuncunun, senelik 4 milyon Euro civarında yıllık ücreti Beşiktaş adına problem yaratıyor. Kara Kartal, Januzaj’ın menaceri ile temasa geçip, ücret konusundaki sorunları ortadan kaldırmak istiyor. Listedeki bir diğer isim de Alberth Elis. Fransız ekibi Bordeuax, Honduraslı kanat oyuncusunun 6 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmak zorunda kaldı.

Ancak Bordeaux’un, borçları nedeniyle 3. Lig’e düşürülmesi yüzünden 26 yaşındaki oyuncunun acilen satılması bekleniyor. Fakat Elis konusunda da bonservis bedelinin yüksek oluşu iki tarafı çıkmaza soktu. Beşiktaş Yö netimi, iki oyuncunun takıma katılabilmesi için çözüm arayacak.