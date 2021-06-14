Beşiktaş'tan Jiangsu Suning atağı

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, 10 numara arayışında olan Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldıza sezonluk 2 milyon Euro'dan 2+1 yıllık sözleşme önerdiğini duyurdu. Shakhtar Donetsk'ten JS Suning'e 50 milyon Euro'ya transfer olan Teixeria, Ocak 2021'den beri boşta.

Schira, Teixeira'nın 3 milyon Euro istediğini ekledi, Beşiktaş ile tecrübeli orta sahanın görüşmelerinin devam ettiğini aktardı.

Vasco da Gama, Shakhtar Donetsk ve Jiangsu Suning formaları giyen, profesyonel kariyerinde 428 maça çıkan Alex Teixeira'nın 172 gol, 72 asisti bulunuyor. Yıldız 10 numara, Shakhtar Donetsk formasıyla 2014/15 ve 2015/16 sezonlarını gol kralı olarak tamamladı.