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Spor Beşiktaş'tan gündemi sarsan Salih Uçan itirafı
Spor

Beşiktaş'tan gündemi sarsan Salih Uçan itirafı

Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ, Fatih Terim'in de kadrosunda ısrarla istediği Aytemiz Alanyasporlu Salih Uçan için transfer görüşmesi yaptıklarını doğruladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 20:48:00 -
Beşiktaş'tan gündemi sarsan Salih Uçan itirafı

Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ, TRT Spor'a Aytemiz Alanyaspor forması giyen Salih Uçan'ın transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kocadağ, yaptığı açıklamada, "Planlama yapmaya çalışıyoruz. Bugün yine transfer konusunda görüştük ama geçmişten gelen büyük kontratlarımız var. Planlama yapmak için önünüzü görüyor olmanız lazım. Devam eden kontratlar, limitler var. Bu anlamda değerlendirmeleri yapacağız. Sezon sonu noktasında planlama yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray da ilgileniyor

26 yaşındaki başarılı orta saha, 2012-2019 yılları arasında Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alıyordu. Fatih Terim'in de kadrosunda ısrarla istediği Salih Uçan, Galatasaray'ın da gündeminde yer alıyor.

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