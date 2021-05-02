  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Rus Sputnik V aşısının ilk teslimatı Azerbaycan'a ulaştı
Koronayı atlatanlara güzel haber!
Burdur'da şiddetli deprem!
Atiba Beşiktaş'ta kalacak mı? Dikkat çeken cevap
Spor Beşiktaş'tan Galatasaray açıklaması: Saygısızlık yapmayız
Spor

Beşiktaş'tan Galatasaray açıklaması: Saygısızlık yapmayız

Süper Lig'de 39. hafta Galatasaray ile karşılaşacak olan lider Beşiktaş, kupayı Türk Telekom Stadı'nda kaldıracaklarına dair çıkan iddiaları yalanladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 16:06:00 -
Beşiktaş'tan Galatasaray açıklaması: Saygısızlık yapmayız

Beşiktaş, dün şampiyonluk kupasının Türk Telekom Stadı'na getirilmesiyle ilgili talepte bulunacakları yönünde çıkan haberleri yalanladı. Siyah beyazlılar, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını ve hiçbir rakibine asla saygısızlık yapmayacaklarını belirtti.

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 39. haftasında sahasında Hatayspor'u 7-0 mağlup ettiği maçın ardından siyah beyazlıların TFF'ye şampiyonluk kupasının Türk Telekom Stadı'na getirilmesi ile ilgili talepte bulunacağı iddia edilmişti. Beşiktaş, bu konuyla ilgili açıklama yaptı ve böyle bir taleplerinin olmadığını, hiçbir rakibine asla saygısızlık yapmacaklarının belirtti.

Beşiktaş'ın internet sitesinden yapılan açıklama:

Süper Lig 2020-21 sezonunun bitimine üç hafta kala 81 puanla lider konumda bulunan Futbol A Takımımızın, ligin 40. haftasında Türk Telekom Stadı’nda Galatasaray ile oynayacağı maçın sonunda ortaya çıkacak puan durumuna göre şampiyonluğunu ilan etmesi halinde şampiyonluk kupasını Türk Telekom Stadı’nda kaldırmak amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulunacağımız şeklinde basın yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Camiamızın şu anda en büyük beklentisi, başarılı performansıyla haklı bir şekilde ligin zirvesinde yer alan Futbol A Takımımızın bir an evvel şampiyonluğunu ilan ederek milyonlarca sevenini bir kez daha gururlandırmasıdır.

118 yılık şerefli mazimizden aldığımız Beşiktaşlılık duruşumuzun bir gereği olarak hiçbir rakibimize asla saygısızlık yapmayız.

Beşiktaşımız şampiyonluğun en büyük adayıdır ancak lig henüz bitmemiştir. Oynanacak üç maçımız daha vardır.

Şampiyon olduğumuz vakit, kupamızı hak ettiğimiz şekilde ve hak ettiğimiz yerde kaldırmak en doğal hakkımızdır.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libya Başbakanı Dibeybe Türk işçilerle iftar yaptı
Dünya

Libya Başbakanı Dibeybe Türk işçilerle iftar yaptı

Türk enerji firmasının Libya’nın başkenti Trablus'ta yapımını üstlendiği elektrik santralinin proje sahasını gezen Libya Başbakanı Abdulhami..
Hindular putları kırmaya başladı: Bizi koronadan koruyamadı
Dünya

Hindular putları kırmaya başladı: Bizi koronadan koruyamadı

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren Hindistan'dan ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Ülkede bazı insanlar "Bizi koronadan ..
BioNTech CEO’su Uğur Şahin’in dudak uçuklatan serveti!
Yaşam

BioNTech CEO’su Uğur Şahin’in dudak uçuklatan serveti!

Dünyanın ilk etkili mRNA bazlı koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech firmasının CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin dünyanın en zengin insanları s..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay