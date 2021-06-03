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Spor Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi
Spor

Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi

Beşiktaş'ın Galatasaray'ın da devrede olduğu genç futbolcu Barış Yılmaz ile 5 yıllık anlaşma imzaladığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 03:23:00 -
Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi

Beşiktaş, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına hız verdi. Genç yeteneklerin peşinde olan Siyah- Beyazlılar, 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'de forma giyen Barış Alper Yılmaz ile 5 yıllığına anlaştı.

Galatasaray'ın da devrede olduğu genç oyuncu için, Beşiktaş yönetimi devreye girerek işi bitirdi. Ümit Milli Takımımız'da forma giyen 20 yaşındaki sol kanat, bu sezon Başkent ekibiyle 33 maçta 6 gol, 5 asistle üretti.

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