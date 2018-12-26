Beşiktaş'tan flaş Şenol Güneş kararı
Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Beşiktaş, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan teknik direktör Şenol Güneş'e yeni sözleşme teklifinde bulunacak.26 Aralık 2018 Çarşamba 19:43
Beşiktaş, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Şenol Güneş'e yeni sözleşme teklifi yapılacağını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulübün resmi siteden yaptığı açıklama şu şekilde:
Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda, Yönetimimizin 2019 Mayıs ayında görev süresi bitecek olmasına rağmen, Teknik Direktörümüz Şenol Güneş’e sözleşme yenileme teklifi yapılmasına karar verilmiştir.
Şampiyonluk yolunda; Teknik Direktörümüz Şenol Güneş’e taraftarlarımıza ve Camiamıza olan inancımız tamdır.
Tüm Beşiktaşlıları takımımıza destek olmaya davet ediyoruz.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
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