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Beşiktaş'tan flaş Şenol Güneş kararı

Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Beşiktaş, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan teknik direktör Şenol Güneş'e yeni sözleşme teklifinde bulunacak.

26 Aralık 2018 Çarşamba 19:43
Beşiktaş'tan flaş Şenol Güneş kararı

Beşiktaş, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Şenol Güneş'e yeni sözleşme teklifi yapılacağını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi siteden yaptığı açıklama şu şekilde:

Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda, Yönetimimizin 2019 Mayıs ayında görev süresi bitecek olmasına rağmen, Teknik Direktörümüz Şenol Güneş’e sözleşme yenileme teklifi yapılmasına karar verilmiştir.

Şampiyonluk yolunda; Teknik Direktörümüz Şenol Güneş’e taraftarlarımıza ve Camiamıza olan inancımız tamdır.

Tüm Beşiktaşlıları takımımıza destek olmaya davet ediyoruz.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

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Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 19:43
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