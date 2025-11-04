  • İSTANBUL
Spor Beşiktaş'tan flaş karar
Beşiktaş'tan flaş karar

Beşiktaş'tan flaş karar

Haftayı Fenerbahçe mağlubiyetiyle kapatan Beşiktaş, hafta sonu yapılan olağan idari ve mali genel kurul toplantısında yaşanan ibra kriziyle ilgili araştırma komisyonu kurulmasına karar verildiğini duyurdu.

Beşiktaş'ın pazar günü gerçekleştirilen olağan idari ve mali genel kurul toplantısında yaşanan ibra kriziyle ilgili araştırma komisyonu kurulmasına karar verildi.

Konuyla ilgili olarak Beşiktaş Kulübü Divan Başkanlık Kurulu'ndan yapılan açıklamada, ifadeleri kullanıldı:

"02 Kasım tarihinde gerçekleştirilen olağan idari ve mali genel kurul toplantısı sonrasında kamuoyunda çıkan tüm iddia ve ithamlar nedeni ile genel kurul üyelerimiz ve camiamızda hiçbir soru işareti kalmaması amacıyla şüpheye mahal vermeden şeffaf bir şekilde genel kurulun usul ve kararlarının geçerliliğinin incelenmesi için ayrıca tüzüğümüz 40/d madde yetkisi kapsamında görülen lüzum üzerine divan başkanlık kurulumuz gerekli incelemeleri yapmak üzere araştırma komisyonu kurulmasına karar vermiştir. En kısa zamanda incelemeler yapılarak genel kurul üyelerimiz ve camiamızı bilgilendiriyor olacağız." ifadeleri kullanıldı.

Pazar günü gerçekleştirilen ibra oylamasının sayım sürecinde gergin anlar yaşanmış, başkan Serdal Adalı yönetimi az farkla ibra edilmişti.

