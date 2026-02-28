  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Eski aker casusluktan tutuklandı! ABD'nin gizli bilgileri tehlikede ABD gemilerine rakip olarak görülüyor! Çin'in yeni süper uçak gemisi kusurlu mu? BYD’den şarj hamlesi! Saniyede 2 km menzil Hülya Koçyiğit'in damadına aitti! Satılmasına karar verildi Türkiye'den 2 bin kilometre menzilli füze ilanı! Resmen duyuruldu Pakistan-Afganistan savaşı devam ediyor! 297 Taliban üyesi hayatını kaybetti Pakistan Afganistan savaşı sürerken Türkiye'den çok konuşulacak karar: Gemilerimiz o ülkeye gidiyor WhatsApp işi paraya döktü! Reklam ve tanıtım içerikleri geldi Pentapostagma resmi olmasa da Türkiye için alınan F-35 kararını kamuoyuna duyurdu Yeni bir güvenlik açığı tespit edildi! Wi-Fi ağlarını tehdit ediyor
Teknoloji-Bilişim
12
Yeniakit Publisher
BYD’den şarj hamlesi! Saniyede 2 km menzil
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

BYD’den şarj hamlesi! Saniyede 2 km menzil

Çinli otomotiv devi BYD, 5 Mart’ta 1.500 kW gücünde yeni nesil DC şarj istasyonunu tanıtacak. “Megawatt Flash Charging 2.0” sistemi teorik olarak saniyede 2 kilometre menzil ekleyebilecek kapasite sunuyor.

1
#1
Foto - BYD’den şarj hamlesi! Saniyede 2 km menzil

Çin merkezli elektrikli araç üreticisi BYD, 5 Mart’ta düzenleyeceği etkinlikte hem yeni batarya teknolojilerini hem de dikkat çekici bir ultra hızlı şarj çözümünü kamuoyuna tanıtacak.

#2
Foto - BYD’den şarj hamlesi! Saniyede 2 km menzil

Şirketin “Megawatt Flash Charging 2.0” adını verdiği yeni nesil DC şarj ünitesi, 1.500 kW’lık kapasitesiyle binek araç segmentinde bugüne kadar görülmemiş bir güç seviyesine ulaşıyor.

#3
Foto - BYD’den şarj hamlesi! Saniyede 2 km menzil

Ortaya çıkan teknik bilgilere göre sistem 1.000 volt ve 1.500 amper değerine sahip. Bu kombinasyon teorik olarak 1.500 kW toplam güce karşılık geliyor. Bu seviyede bir şarj gücü, uygun altyapıya sahip bir elektrikli araca saniyede yaklaşık 2 kilometre menzil ekleyebilecek kapasite anlamına geliyor.

#4
Foto - BYD’den şarj hamlesi! Saniyede 2 km menzil

Batarya doluluk oranına bağlı olarak şarj hızı ilerleyen dakikalarda düşse de, ilk aşamada 5 dakikada yaklaşık 400 kilometreye yakın menzil kazanımı mümkün olabileceği belirtiliyor.

#5
Foto - BYD’den şarj hamlesi! Saniyede 2 km menzil

Bu değerler doğrulanırsa, sistem BYD’nin daha önce sergilediği 1.000 kW’lık çözümden yüzde 50 daha güçlü olacak.

#6
Foto - BYD’den şarj hamlesi! Saniyede 2 km menzil

Sızıntılara göre şirket, 2.100 kW kapasiteli daha da iddialı bir sistem üzerinde de çalışıyor.

#7
Foto - BYD’den şarj hamlesi! Saniyede 2 km menzil

Etkinlikte yalnızca şarj ünitesi değil, ikinci nesil Blade batarya teknolojisi de tanıtılacak. Yeni batarya iki farklı versiyonla gelecek.

#8
Foto - BYD’den şarj hamlesi! Saniyede 2 km menzil

İlk versiyon yaklaşık 210 Wh/kg enerji yoğunluğu sunarken 3C şarj oranına kadar destek verecek. İkinci versiyon ise 160 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip olacak ancak 8C gibi çok daha yüksek bir şarj oranı sağlayacak. Her iki modelin de 3.000 şarj döngüsü ömrü hedeflediği ifade ediliyor. Bu gelişme, ultra yüksek güçte şarj istasyonlarıyla uyumlu yeni batarya kimyalarının devreye gireceği anlamına geliyor.

#9
Foto - BYD’den şarj hamlesi! Saniyede 2 km menzil

Megawatt Flash Charging 2.0 ünitesinin T şeklindeki tasarımı, kabloların yere temasını önleyerek hem güvenlik hem de dayanıklılık avantajı sağlıyor. Bu mimari, farklı araç tiplerine erişimi de kolaylaştırıyor.

#10
Foto - BYD’den şarj hamlesi! Saniyede 2 km menzil

Elektrikli araç pazarında menzil ve şarj süresi hâlâ en kritik başlıklar arasında yer alırken, BYD’nin 1.500 kW’lık çözümü sektörde dengeleri değiştirebilecek bir adım olarak değerlendiriliyor.

#11
Foto - BYD’den şarj hamlesi! Saniyede 2 km menzil

Ultra hızlı şarjın yaygınlaşması, içten yanmalı araçlarla rekabette elektrikli otomobillerin en büyük handikaplarından birini ortadan kaldırabilir. Haber Kaynağı: Electrek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ata

dev pillerin üzerinde gitmek gittikçe tehlikeli hal alıyor...
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Avrupa’ya uçak ihraç ediyoruz! 30 adet uçak için imzalar atıldı
Gündem

Avrupa’ya uçak ihraç ediyoruz! 30 adet uçak için imzalar atıldı

Savunma sanayiinde Şahlanış Dönemi devam ediyor. Başkan Erdoğan’ın liderliğinde "yapılamaz" denilenleri yapan, "uçamaz" denilenleri uçuran T..
Gurbetçi genç Almanya'nın içine düştüğü durumu böyle anlattı
Dünya

Gurbetçi genç Almanya'nın içine düştüğü durumu böyle anlattı

Siyasi belirsizlik ve ekonomik krizlerle boğuşan Avrupa'nın önde gelen ülkesi Almanya sokaklarından bir video paylaşan gurbetçi ülkenin sağl..
Bu nasıl öğretmen! Yaptığı rezillik kamerada
Gündem

Bu nasıl öğretmen! Yaptığı rezillik kamerada

Samsun'un Atakum ilçesinde bir öğretmenin eşini iş yerinde darp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken çift birbirinden şikayetçi olmad..
Teröristbaşı Öcalan'ın yeni çağrısı okundu
Gündem

Teröristbaşı Öcalan'ın yeni çağrısı okundu

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın, 27 Şubat 2025'te örgütün feshi için yaptığı çağrının yıl dönümünde, İmralı Heyeti tarafında..
En yakın müttefiklerindendi! Çin’den flaş İran açıklaması
Dünya

En yakın müttefiklerindendi! Çin’den flaş İran açıklaması

ABD’ye karşı sürekli İran’dan yana tavır ortaya koyan Çin, son günlerde yaşanan gelişmeler sonrası flaş bir açıklama yaptı. Doğu Asya ülkesi..
Türkiye yeni güne çok büyük bir operasyonla uyandı! 18 şirkete el konuldu
Gündem

Türkiye yeni güne çok büyük bir operasyonla uyandı! 18 şirkete el konuldu

İstanbul'da yeni gün büyük operasyonla başladı. Yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 18 şirkete el konuldu.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23