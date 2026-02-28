BYD’den şarj hamlesi! Saniyede 2 km menzil
Çinli otomotiv devi BYD, 5 Mart’ta 1.500 kW gücünde yeni nesil DC şarj istasyonunu tanıtacak. “Megawatt Flash Charging 2.0” sistemi teorik olarak saniyede 2 kilometre menzil ekleyebilecek kapasite sunuyor.
Çin merkezli elektrikli araç üreticisi BYD, 5 Mart’ta düzenleyeceği etkinlikte hem yeni batarya teknolojilerini hem de dikkat çekici bir ultra hızlı şarj çözümünü kamuoyuna tanıtacak.
Şirketin “Megawatt Flash Charging 2.0” adını verdiği yeni nesil DC şarj ünitesi, 1.500 kW’lık kapasitesiyle binek araç segmentinde bugüne kadar görülmemiş bir güç seviyesine ulaşıyor.
Ortaya çıkan teknik bilgilere göre sistem 1.000 volt ve 1.500 amper değerine sahip. Bu kombinasyon teorik olarak 1.500 kW toplam güce karşılık geliyor. Bu seviyede bir şarj gücü, uygun altyapıya sahip bir elektrikli araca saniyede yaklaşık 2 kilometre menzil ekleyebilecek kapasite anlamına geliyor.
Batarya doluluk oranına bağlı olarak şarj hızı ilerleyen dakikalarda düşse de, ilk aşamada 5 dakikada yaklaşık 400 kilometreye yakın menzil kazanımı mümkün olabileceği belirtiliyor.
Bu değerler doğrulanırsa, sistem BYD’nin daha önce sergilediği 1.000 kW’lık çözümden yüzde 50 daha güçlü olacak.
Sızıntılara göre şirket, 2.100 kW kapasiteli daha da iddialı bir sistem üzerinde de çalışıyor.
Etkinlikte yalnızca şarj ünitesi değil, ikinci nesil Blade batarya teknolojisi de tanıtılacak. Yeni batarya iki farklı versiyonla gelecek.
İlk versiyon yaklaşık 210 Wh/kg enerji yoğunluğu sunarken 3C şarj oranına kadar destek verecek. İkinci versiyon ise 160 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip olacak ancak 8C gibi çok daha yüksek bir şarj oranı sağlayacak. Her iki modelin de 3.000 şarj döngüsü ömrü hedeflediği ifade ediliyor. Bu gelişme, ultra yüksek güçte şarj istasyonlarıyla uyumlu yeni batarya kimyalarının devreye gireceği anlamına geliyor.
Megawatt Flash Charging 2.0 ünitesinin T şeklindeki tasarımı, kabloların yere temasını önleyerek hem güvenlik hem de dayanıklılık avantajı sağlıyor. Bu mimari, farklı araç tiplerine erişimi de kolaylaştırıyor.
Elektrikli araç pazarında menzil ve şarj süresi hâlâ en kritik başlıklar arasında yer alırken, BYD’nin 1.500 kW’lık çözümü sektörde dengeleri değiştirebilecek bir adım olarak değerlendiriliyor.
Ultra hızlı şarjın yaygınlaşması, içten yanmalı araçlarla rekabette elektrikli otomobillerin en büyük handikaplarından birini ortadan kaldırabilir. Haber Kaynağı: Electrek
