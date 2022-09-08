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Spor Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye tarihi çalım!
Spor

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye tarihi çalım!

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin birkaç gündür transferini bitirmek için yoğun mesai harcadığı Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş'a transfer oldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-08 18:46:00 -
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye tarihi çalım!

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin birkaç gündür transferini bitirmek için yoğun mesai harcadığı Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş'a transfer oldu.
Beşiktaş, transferin bitmesine sayılı saatler kala ezeli rakibi Fenerbahçe'ye büyük bir çalım atmaya hazırlanıyor.

İki gün önce siyah-beyazlılar, Adana Demirspor'un 22 yaşındaki stoperi Tayyip Talha Sanuç için harekete geçmişti, kulüpler görüşmelerde büyük mesafe katetti.

Belçika'ya transferi gerçekleşmedi
Bu sırada Belçika ekibi Oostende'nin de genç oyuncuya bir ilgisi bulunurken Beşiktaş, Belçika ekibinden daha iyi bir teklif sununca transferin favorisi haline geldi. Ancak Fenerbahçe de yarışa dahil olunca, pazarlıklar karışmıştı.

Beşiktaş transferi bitirdi

Beşiktaş yönetimi, Adana Demirspor yönetimi ile olan görüşmelerini hızlandırarak bu transferi bitirmeyi başardı.

Oyuncu ile de her konuda anlaşan yönetim, resmi imzaları attıktan sonra Tayyip Talha'yı resmen transfer etmiş olacak.


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