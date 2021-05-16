Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Galatasaray'a gönderme
Şampiyon olan Beşiktaş, sosyal medya hesabından ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
Süper Lig'de son hafta maçında Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Beşiktaş maçı 2-1 kazanarak puanıı 84 yaptı ve 2 averaj farkla şampiyonluğunu ilan etti.
Beşiktaş'ın gollerini 10. dakikada Domagoj Vida ve 64. dakikada penaltıdan Rachid Ghezzal kaydetti. Göztepe'nin golü 24. dakikada Alpaslan Öztürk'ten geldi.
Sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, sosyal medya hesabından ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.