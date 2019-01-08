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Beşiktaş'tan Erzurumlu öğrencilere karne hediyesi

Siyah-beyazlı kulübün hediye ettiği 800 forma, Erzurum'da ilkokul öğrencilerine dağıtıldı

08 Ocak 2019 Salı 15:38
Beşiktaş'tan Erzurumlu öğrencilere karne hediyesi

Beşiktaş Spor Kulübünün gönderdiği 800 forma, sömestir tatili öncesi Erzurum'daki ilkokul öğrencilerine karne hediyesi olarak dağıtıldı.

Beşiktaş Kulübü yetkilisi Burhan Topuz'la kente gelen heyet, Erzurum Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.

Topuz ve Vali Memiş, ardından Yakutiye ilçesindeki Tatbikat İlkokulunda öğrencilerle bir araya gelip Beşiktaş Kulübünce gönderilen siyah-beyazlı formaları öğrencilere dağıttı.

Vali Memiş, burada yaptığı açıklamada, tesadüfen siyah ve beyaz renkli elbise giyindiğini ama aslında Fenerbahçe taraftarı olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Aslında hepimiz Türkiye'nin doğusundaki Süper Lig temsilcisi olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor taraftarıyız. Ligde kalmak, daha iyi yerlere gelmek istiyoruz. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve ekibine teşekkür ediyorum. Ben Fenerbahçeliyim, iki oğlum Galatasaray taraftarı, diğer akrabalarım Beşiktaşlı. Bu bir gönül meselesi, tatlı bir rekabet var. Futbol takımlarının başarılarıyla gurur duyuyoruz."

Forma dağıtımı sonrası sınıfları gezen Memiş ve Beşiktaş heyeti, siyah-beyazlı takımın formasını giyen çocuklarla hatıra fotoğraf çektirip onlarla takımın şarkılarını söyledi.

Burhan Topuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman'ın talimatı doğrultusunda ülke genelinde bütün çocuklara Beşiktaş ruhunu ve sevgisini aşılamak için yola çıktıklarını belirterek, "Başkanımız Fikret Orman çocuklarımıza sömestir tatili öncesi formaları karne hediyesi olarak gönderdi." ifadesini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 15:38
  1. Beşiktaş
  2. Erzurum
  3. Erzurum Valisi Okay Memiş
  4. forma

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