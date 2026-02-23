  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem 12 maçta 4. kez kırmızı kart! Caner Erkin taraftarı çıldırttı
12 maçta 4. kez kırmızı kart! Caner Erkin taraftarı çıldırttı

12 maçta 4. kez kırmızı kart! Caner Erkin taraftarı çıldırttı

Trendyol 1. Lig’in 27. haftasında Sivasspor, sahasında Sakaryaspor’u 4-1 mağlup etti. Konuk ekipte Caner Erkin ilk yarının uzatma anlarında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Tecrübeli futbolcu bu sezon 12 formasını giydiği takımda dördüncü kez kırmızı kartla oyundan atılması ve kartlar nedeniyle forma giyemediği maç sayısı da 11’den 12’ye çıkacak olması taraftarı da çıldırttı.

Trendyol 1. Lig’in 27. haftasında Sivasspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleye ev sahibi ekibin golleri ve Caner Erkin’in gördüğü kırmızı kart damga vurdu.

Sivasspor, ilk yarıda bulduğu gollerle üstünlüğü erken ele geçirdi. 6. ve 20. dakikalarda Valon Ethemi fileleri havalandırdı. 16. dakikada ise Okan Erdoğan skoru değiştiren isim oldu. Ev sahibi ekip soyunma odasına 3-1 önde girdi.

Sakaryaspor’un tek golü 26. dakikada Salih Dursun’dan gelirken, Rey Manaj'ın 90+2'de attığı gol maçın skorunu belirledi: 4-1.

11 MAÇI CEZALI GEÇİRDİ 

Karşılaşmanın kırılma anlarından biri ilk yarının uzatma dakikalarında yaşandı. Sakaryaspor’da Caner Erkin, oyunu durduran hakemin kararına tepki göstererek topu tekmelediği için 45+3’te gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

37 yaşındaki sol bek böylece bu sezon dördüncü kez oyun dışı kaldı. Deneyimli futbolcu daha önce Bandırmaspor, Pendikspor ve Ümraniyespor maçlarında da kırmızı kart görmüştü.

Kart cezaları nedeniyle toplam 11 karşılaşmada forma giyemedi. Öfkeli taraftar Caner Erkin’e uzun süre tepki gösterdi.

 

