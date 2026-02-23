12 maçta 4. kez kırmızı kart! Caner Erkin taraftarı çıldırttı

Trendyol 1. Lig’in 27. haftasında Sivasspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleye ev sahibi ekibin golleri ve Caner Erkin’in gördüğü kırmızı kart damga vurdu.

Sivasspor, ilk yarıda bulduğu gollerle üstünlüğü erken ele geçirdi. 6. ve 20. dakikalarda Valon Ethemi fileleri havalandırdı. 16. dakikada ise Okan Erdoğan skoru değiştiren isim oldu. Ev sahibi ekip soyunma odasına 3-1 önde girdi.

Sakaryaspor’un tek golü 26. dakikada Salih Dursun’dan gelirken, Rey Manaj'ın 90+2'de attığı gol maçın skorunu belirledi: 4-1.

11 MAÇI CEZALI GEÇİRDİ

Karşılaşmanın kırılma anlarından biri ilk yarının uzatma dakikalarında yaşandı. Sakaryaspor’da Caner Erkin, oyunu durduran hakemin kararına tepki göstererek topu tekmelediği için 45+3’te gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

37 yaşındaki sol bek böylece bu sezon dördüncü kez oyun dışı kaldı. Deneyimli futbolcu daha önce Bandırmaspor, Pendikspor ve Ümraniyespor maçlarında da kırmızı kart görmüştü.

Kart cezaları nedeniyle toplam 11 karşılaşmada forma giyemedi. Öfkeli taraftar Caner Erkin’e uzun süre tepki gösterdi.