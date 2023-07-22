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Spor Beşiktaş'tan Elia için 5 milyon Euro'luk teklif
Spor

Beşiktaş'tan Elia için 5 milyon Euro'luk teklif

Yeniakit Publisher
2023-07-22 21:10:00 -
Beşiktaş'tan Elia için 5 milyon Euro'luk teklif

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Meschack Elia için Young Boys'a 5 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi.

Süper Lig'de 2023-24 sezonu öncesi kadrosunu güçlendirmek adına girişimlerde bulunan Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir forvetin girdiği öne sürüldü.

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş, Meschack Elia için Young Boys'a resmi teklifini iletti. Haber detayında söz konusu teklifin 5 milyon Euro olduğu belirtildi.

Young Boys'un 2020 yılında 1 milyon Euro karşılığında Transfer ettiği Meschack Elia, 2022-23 sezonunda takımıyla toplam 41 maça çıktı ve 12 gol, 8 asistlik katkı verdi.

Demokratik Kongo Milli Takımı'yla ise 30 maça çıkan Meschack Elia 7 gollük istatistik yakaladı.
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