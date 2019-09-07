Beşiktaş’tan Dorukhan Toköz hamlesi!

Beşiktaş’ın genç yıldızı Dorukhan Toköz başarılı performansının ödülünü alacak. Avrupa kulüplerinin transferi için çok uğraştığı 23 yaşındaki milli futbolcunun maaşı 350 bin Euro'dan 1 milyon Euro'ya yükseltilecek.

Beşiktaş'ta yıllık 350 bin Euro ile en az kazanan isimlerden olan 23 yaşındaki milli futbolcunun maaşı revize edilecek.

Başarılı oyuncunun yeni sözleşmeyle birlikte maaşı 1 milyon Euro olacak. İtalya ve Fransa'dan gelen tekliflere rağmen kulübe zorluk çıkarmayan ve 1 yıl daha takımda kalarak şampiyon olmak istediğini ifade eden Dorukhan'ın tutumu, yönetim ve teknik heyeti oldukça memnun etmiş durumda.

Başkan Fikret Orman da başarılı ismin, yapılacak zammı çoktan hak ettiğini belirtti.