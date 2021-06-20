Beşiktaş'tan Diego Costa için resmi teklif!

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarını hızlandırdı. Golcü arayışlarına devam eden siyah beyazlılar, gündemine aldığı yıldız oyuncu Diego Costa için 2 yıllık resmi teklifini yaptı.

2 Yıllık teklif yapıldı!

Haberin detaylarını aktaran A Spor muhabiri Sercan Dikme, "Diego Costa Beşiktaş'a menajerler tarafından önerilmişti. Halen arada fark olduğu düşünülerek Beşiktaş Diego Costa ile ilgileniyor, kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş Costa'ya ve menajerine resmi teklifte bulundu. Toplamda 2 yıllık bir teklif ve toplamda 4 milyon Euro'luk bir teklif. İlk konuşmalarda arada çok büyük bir fark olduğu söyleniyordu. Beşiktaş yönetimi 2 yıllık 4 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Görüşmeler sürüyor." ifadelerini kullandı