  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Nijerya'da peş peşe çatışmalar! En az 10 ölü
Hasan Aksay: Parasızlıktan küçük harflerle gazete çıkardık
Beşiktaş'tan Diego Costa için resmi teklif!
Erzincan'da traktörün altına düşen sürücü öldü
Spor Beşiktaş'tan Diego Costa için resmi teklif!
Spor

Beşiktaş'tan Diego Costa için resmi teklif!

Sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarına hız verdi. Golcü arayışlarına devam eden Siyah Beyazlı ekip gündemine aldığı yıldız oyuncu Diego Costa için 2 yıllık resmi teklifini yaptı..

Yeniakit Publisher
2021-06-20 07:21:00 - 2021-06-20 07:22:14
Beşiktaş'tan Diego Costa için resmi teklif!

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarını hızlandırdı. Golcü arayışlarına devam eden siyah beyazlılar, gündemine aldığı yıldız oyuncu Diego Costa için 2 yıllık resmi teklifini yaptı.

2 Yıllık teklif yapıldı!

Haberin detaylarını aktaran A Spor muhabiri Sercan Dikme, "Diego Costa Beşiktaş'a menajerler tarafından önerilmişti. Halen arada fark olduğu düşünülerek Beşiktaş Diego Costa ile ilgileniyor, kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş Costa'ya ve menajerine resmi teklifte bulundu. Toplamda 2 yıllık bir teklif ve toplamda 4 milyon Euro'luk bir teklif. İlk konuşmalarda arada çok büyük bir fark olduğu söyleniyordu. Beşiktaş yönetimi 2 yıllık 4 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Görüşmeler sürüyor." ifadelerini kullandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay