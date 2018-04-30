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Beşiktaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fikret Orman'ı arayarak kupa maçına çıkma yönünde baskı yaptığına yönelik haberleri yalanladı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 22:48
Beşiktaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması

Beşiktaş, kaldığı yerden devam edilmesi kararı verilen ve maça çıkmayacağını açıkladığı kupa maçı hakkında açıklamada bulundu.

"HABERLER TAMAMEN ASILSIZDIR"

Beşiktaş resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi; Bugün sosyal medyada ve bazı medya organlarında bir dedikodudan yola çıkarak Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanımız Fikret Orman'ı arayarak kupa maçına çıkma yönünde baskı yaptığını iddia eden haberler tamamen asılsızdır.

Camiamızın ve kamuoyunun bu maksatlı ve yalan haberlere itibar etmemesini rica ederiz.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 22:48
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