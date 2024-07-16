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Spor Beşiktaş'tan Cenk Tosun'a veda mesajı
Spor

Beşiktaş'tan Cenk Tosun'a veda mesajı

Yeniakit Publisher
2024-07-16 00:41:00 -
Beşiktaş'tan Cenk Tosun'a veda mesajı

Beşiktaş, sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Cenk Tosun'a sosyal medyadan yayınladığı mesajla veda etti.

Beşiktaş Kulübü, sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki forvet oyuncusu Cenk Tosun için veda mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Cenk Tosun'a emekleri için teşekkür ederiz. Yollarımızın ilk kez 2014 yılında kesiştiği, kazandığımız üç Süper Lig ve iki Türkiye Kupası şampiyonluğunda pay sahibi olan, A Milli Takımımızın değerli oyuncusu Cenk Tosun'la profesyonel sözleşmemiz sona ermiştir. Cenk Tosun'a kulübümüze emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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