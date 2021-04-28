Beşiktaş'tan Caulker harekatı!

Yeni sezonda Göztepe'de sözleşmesi bitecek olan Atınç Nukan ile anlaşmaya vardığı öne sürülen Beşiktaş, Caulker için de devreye girdi.



Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Savunmada Montero'nun sezon sonu takımına döneceği yönündeki haberin ardından KaraKartal'da transfer harekatı hız kazandı.

Şampiyonluğun en güçlü adayı konumunda bulunan Siyah Beyazlılar, yarış ile birlikte bir yandan da transfer için çalışmalarını sürdürüyor.

İlk hedef Atınç Nukan

Öncelikle Göztepe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Atınç Nukan ile temasta olan Siyah Beyazlılar, oyuncu ile yapılacak pazarlıkların ardından imza attırmayı planlıyor.

Sezon başında Atletico Madrid takımından kiralanan Montero'nun menajerinin yaptığı ayrılık açıklamasının ardından Siyah Beyazlılar transferde vites yükseltti.

Gelecek sezon için bir yandan kadroyu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, diğer yandan da ekonomik imkanlar dahilinde oyuncu transferi gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Bu nedenle Siyah Beyazlıların önceliği bu sezon sonunda sözleşmesi biten oyuncular...

Caulker sürprizi

Süper Lig'de son 5 haftaya girilirken en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderliğini sürdüren Beşiktaş'ta yeni sezonun transfer çalışmalarına da başlandı. Kadrosunda stoper hattında Vida, Welinton ve Montero'yu bulunduran Siyah-beyazlılar, Alanyaspor ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek İngiliz savunmacı Caulker için harekete geçiyor.

Beşiktaş, yeni sezonun transfer çalışmalarına başladı. Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'in bonservislerini almak adına görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, diğer yandan Kenan Karaman, Salih Uçan ve Salih Özcan ile temas halinde. Kartal, yeni sezon için kadrosuna stoper takviyesi de yapacak. Hedef ise bir yerli ve bir yabancı transferi.

Sergen Yalçın olumlu bakıyor

Teknik direktör Sergen Yalçın, bu mevki için özellikle Alanyaspor formasını giyen Steven Caulker'i istiyor. Deneyimli hoca, kulübüyle sözleşmesi haziran ayında bitecek 29 yaşındaki oyuncu için yönetime olumlu rapor verdi.

Bu transferde bonservis bedeli ödemeyecek olan siyah-beyazlılar, oyuncuyla yıllık 1 milyon Euro'nun altında bir rakama anlaşmayı planlıyor. Beşiktaş, lig biter bitmez Steven Caulker ile pazarlık masasına oturacak. (Sabah)