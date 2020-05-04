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Spor

Beşiktaş'tan Caner ve Gökhan açıklaması!

Sezon sonu ayrılacağı yönünde haberler çıkan Gökhan Gönül ve Caner Erkin için Beşiktaş’tan önemli açıklamalar geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 00:21:00 -
Beşiktaş'tan Caner ve Gökhan açıklaması!

Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ, "Onlardan aldığım izlenim şu; önce Beşiktaş ile görüşecekler. Sezon sonunda kontratları bitiyor. Bizimle görüşürler. Anlaşamazlarsa sezon sonu serbest kalıyorlar" dedi.

Kocadağ sözlerini, "Yavaş yavaş içimizdeki oyuncularla görüşmeler yapacağız. Hocamızdan belirli raporlar aldık. Raporlarla beraber, kulübün de gerçekleri var. Kulübün gerçekleri ve hocamızın raporunu beraber değerlendireceğiz. Şartlarımıza uyarsa, Beşiktaş için değerli oyuncularla devam etmek istiyoruz" ifadeleriyle bitirdi.

 

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