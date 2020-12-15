Beşiktaş'tan ayrılacağı konuşulan Adem Ljajic'e Göztepe talip oldu

Süper Lig'de üst üste aldığı başarılı sonuçların ardından Avrupa Ligi için iddialı konuma gelen Göztepe'de yönetim de ara transfer dönemi için kolları sıvadı.

Sarı kırmızılılar, hedef çıtasını yükseltirken bu doğrultuda ocak ayında yapacağı takviyelerle kadroyu güçlendirme kararı aldı. Orta alanda verimi artırmak isteyen yönetim, Beşiktaş'ta istenmeyen adam ilan edilen Adem Ljajic'i kadroya katmak için düğmeye bastı.

Göztepe yönetimi, Sırp yıldız için nabız yoklarken sözleşmesi devam eden futbolcu ile ilgili şartların oluşması halinde ocak ayında resmi teklifini yapacak.

Avrupa'dan da talipleri var

Siyah beyazlı ekipte orta alanda forma giyen ve görev verilmesi halinde kanatlarda da görev alabilen 29 yaşındaki futbolcunun, Kartal'la ara dönemde yolları ayırması yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor. Avrupa'dan da talipleri olan futbolcu için maliyet araştırmasına giren İzmir ekibi, Ljajic'in sözleşmesinin sürmesi nedeniyle de bir miktar bonservis ödemek zorunda.

İstanbul'da çok mutsuz

Beşiktaş'ta süre alamadığı için mutsuz olan Ljajic'in Süper Lig'in yükselen değeri sarı kırmızılı ekipte forma giymeye sıcak bakabileceği öğrenildi. Mehmet Sepil başkanlığındaki yönetim, Beşiktaş kulübü ile temasa geçerek bonservis sorununu çözecek.

Kaynak: Sporx