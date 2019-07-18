Beşiktaş'tan Arda Turan'la ilgili flaş açıklama!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında transfer konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Burak'ı bırakmayı düşünmüyoruz, kimse ile bir görüşmemiz olmadı. Arda Turan önemli bir futbolcu, hiçbir görüşmemiz olmadı. Bu değil ki Arda kıymetsiz bir oyuncu. Beşiktaş'ın bu bölgede çok kıymetli oyuncuları var. Dorukhan tam bir Beşiktaşlı. Gülen, sempatik, çalışkan, mütevazi, tam Beşiktaş'ı temsil eden bir figür. Ben Beşiktaş'tan ayrılmasını kesinlikle düşünmüyorum. 1-2 sene daha oynaması lazım. Bize teklif geldi ama niyetimiz o değil. Bir gün Beşiktaş ve Dorukhan açısından bir menfaat olursa düşünürüz. Giden oyuncular sadece mali ve teknik olmaz. Bu bir bütündür.

6 senedir birinci kaptanlığımızı Tolga yapıyordu. Kontratı bitti kendisine teşekkür ettik ve ayrıldık. Ben Burak'ı karakter itibarıyla, takımda gördüğü saygı itibarıyla kaptanlığı kaldırabilecek kapasitede olduğunu düşünüyorum. Adriano takımdan ayrıldı. Sol beke bir hamle yapacağız. Zamanlamasına karar vermedik. Kısa süre içinde yapacağımızı ifade edelim.

BeIN Sport Avrupa'nın 45 ülkesinde yayın yapan, Fransa'nın ana yayıncısı. International bir şirket. Bundan 2 sene evvel bir kontrat yaptık. Bu kadar dünya üzerinde oyun oynayan, kuvvetli bir grubun kontratının gereğini yerine getirmesini bekliyoruz.

Fikstür çekimine bizzat gittim. Nasıl yapılıyor, bilgi aldım. Son 8 senedir Galatasaray maçlarında Galatasaray stadına gidiyoruz ikinci yarı. Bu tesadüf olamaz dedim. Dokuzuncu geldi. Bir sistemleri var, onu gördüm. Hayırlısı olsun. Avrupa maçlarından sonra nasıl fikstür olacağı belli değil. İyi niyetli bir ekip olduğunu gördüm. Umarım bu iyi niyetleri fiiliyata dönüştürürler.

Bizim birikmiş borçlarımız var. Bankalara ödemelerimiz var. 5 senelik bir anlaşma yaptık. Önce faizleri, sonra anaparayı ödeyeceğiz. Biz değil bütün kulüpler daralmak zorunda.