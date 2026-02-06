  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel: ABD ile diyaloğa hazırız Yalnızca büyük devletler bunu başarır! 11 il yeniden ayağa kalktı Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de! SGK başkanlığına yeni isim atandı 'Kent lokantası açtık' diye övünüyorlardı! Twerk'çü Sinem'den yemeğe enflasyon üstü zam Epstein pisliği Avrupa'yı sallıyor! Resmi soruşturma başlattılar Ekrem İmamoğlu’na şok! Artık seçilme hakkı yok: Ordu Valisine Hakaret Davası Yargıtay'da Onandı Bakan Uraloğlu inceleme yaptı! Malatya’nın yükü hafifliyor… Kuzey Çevre Yolu’nda sona doğru YPG'nin istismar alanları daralıyor! Suriye devlet televizyonunda Kürtçe sürprizi Fatih Erbakan Cumhurbaşkanlığına Adaylığını Açıkladı Barış masası yeniden kuruluyor! Zelenskiy Üçlü müzakereler için adresi açıkladı
Spor Beşiktaş'taki ilk maçında kırmızı kart gördü! Kristjan Asllani'ye şok ceza
Spor

Beşiktaş'taki ilk maçında kırmızı kart gördü! Kristjan Asllani'ye şok ceza

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi:
Beşiktaş'taki ilk maçında kırmızı kart gördü! Kristjan Asllani'ye şok ceza

Beşiktaş'ta çıktığı ilk maçında kırmızı kart gören Kristjan Asllani, PFDK'dan 2 maç men cezası aldı.

Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde Inter'den kiraladığı Kristjan Asllani, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk maçta gördüğü kırmızı kartın bedelini ödüyor.

5 DAKİKADA OYUN DIŞI KALDI

23 yaşındaki Arnavut orta saha, Konyaspor karşılaşmasının ikinci yarısında oyuna dahil olduktan yalnızca 5 dakika sonra Deniz Türüç'e yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Hakemin kararı sonrası Beşiktaş sahada 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı.

 

PFDK KARARINI AÇIKLADI

Kırmızı kartın ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Kristjan Asllani hakkında karar çıktı. PFDK, Arnavut futbolcuya 2 maç men cezası verdi.

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul’da
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul’da

Spor

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul’da

Olaitan’dan Beşiktaş taraftarlarına mesaj: Bu arma için savaşmaya hazırım
Olaitan’dan Beşiktaş taraftarlarına mesaj: Bu arma için savaşmaya hazırım

Spor

Olaitan’dan Beşiktaş taraftarlarına mesaj: Bu arma için savaşmaya hazırım

Tarihindeki ilk Güney Koreli futbolcu! Hyeon-Gyu Oh Beşiktaş’ta
Tarihindeki ilk Güney Koreli futbolcu! Hyeon-Gyu Oh Beşiktaş’ta

Spor

Tarihindeki ilk Güney Koreli futbolcu! Hyeon-Gyu Oh Beşiktaş’ta

Sergen Yalçın'dan "Yavan" Teselli! Beşiktaş grupta lider ama taraftarın sabrı taşıyor
Sergen Yalçın'dan "Yavan" Teselli! Beşiktaş grupta lider ama taraftarın sabrı taşıyor

Spor

Sergen Yalçın'dan "Yavan" Teselli! Beşiktaş grupta lider ama taraftarın sabrı taşıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23