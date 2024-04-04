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Gündem Beşiktaş'taki gece kulübü yangının soruşturmasında yeni gelişme!
Gündem

Beşiktaş'taki gece kulübü yangının soruşturmasında yeni gelişme!

Yeniakit Publisher
2024-04-04 20:48:00 -
Beşiktaş'taki gece kulübü yangının soruşturmasında yeni gelişme!

Beşiktaş'taki gece kulübünde çıkan yangın olayına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi.

29 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin teknik servis personeli de gözaltına alındı. İş yeri sahipleri ve sorumlu müdürle birlikte gözaltı sayısı 10'a yükselirken, şahıslardan mobilyacı olanın ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Gözaltındaki 9 kişi için ek süre alındı!

Beşiktaş Gayrettepe'de 16 katlı binanın gece kulübü olarak kullanılan giriş katında yangın çıkmıştı. Yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahipleri Mehmet Menduh C. ve “Şazi” olarak bilinen Şahzade Ş. ile sorumlu müdür İsmet Ş., işletme müdürü Arda Arman P. ve iş yeri muhasebecisi Salim A., tadilat ile ilgili metal işleri sorumlusu Kahraman E., metal işleri firma sahibi Çağatay A., mobilyacı Ercan E. ve iş yeri ortağı Fatma D. olmak üzere toplam 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği’nde ifadeleri alınan 9 şahıs için ek gözaltı süresi alınırken, şahıslardan mobilyacı Ercan E.’nin ifadesinin alınması sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Yarın adliyeye sevk edilecekler!

Öte yandan olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Olay kapsamında gece kulübünün teknik servis personeli İbrahim B.’nin de polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Şahsın ifadesinin alındığı belirtilirken yeni gözaltıların olabileceği bilgisine ulaşıldı. İfade işlemleri tamamlanan şüphelilerin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


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Yangın sırasında yaralanan 2 kişiden birinin dün taburcu edildiği diğerinin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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