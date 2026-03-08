  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'a petrol için çöktüklerini itiraf ettiler! Leş kargası ‘Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü’ davası: İlk duruşma yarın CHP’li belediyede yüzsüzlüğün böylesi! Beş parasız bıraktığı işçilerden faiziyle para istedi Boğazda yüzlerce gemi 'kör' oldu! Savunma Sanayiinde Dev Adım: Mete Yarar Çelik Kubbe için tarih verdi Hamaney'in yerine kim gelecek? Uzlaşı sağlandı Sünnilere ablukadan zihni propogandaya: "İrancılık-Şiacılık" fitnesinin perde arkası! Akaryakıta Savaş Zammı Kapıda: Devlet Vatandaşı Korumaya Aldı! Tahran’dan dünyayı titreten uyarı: Petrol puslukları tamamen kapanabilir! AK Partili isim CHP'lilerin köpürttüğü Kent Lokantası'nda kimsenin konuşmadığı sorunu açıkladı
Spor Beşiktaş’tadn TFF’ye şok talep
Spor

Beşiktaş’tadn TFF’ye şok talep

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Beşiktaş’tadn TFF’ye şok talep

Süper Lig devi Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Galatasaray ile oynadıkları ve 1-0 mağlup oldukları müsabakanın VAR (Video Yardımcı Hakem) odası ve odanın bulunduğu koridorun kamera kayıtlarını talep etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Trendyol Süper Lig’de Galatasaray’la oynadığımız maç sırasında Riva’daki VAR merkezinde yaşananlarla ilgili aşağıdaki sorularımıza cevap vermesini ivedilikle talep ediyoruz. VAR merkezinde ve çevresinde kimler bulunmaktadır, VAR odasını ve odanın bulunduğu koridoru sesli bir şekilde kayıt altına alan kamera veya kameralar bulunmakta mıdır?

Portekizli VAR eğitmenleri, maç esnasında VAR odasında yer almakta mıdır? Eğer VAR odasında yer alıyorlarsa karar verme süreçlerine dahil oluyorlar mıdır?

 

Eğitmen adı altında görev yaptıkları söylenen Portekizli eğitmenlerin maç esnasında orada olmalarını gerektiren federasyonda herhangi bir görevleri var mıdır?

VAR merkezinin içinde veya koridorunda, maç oynandığı sırada orada bulunmaması gereken kişi veya kişiler var mıdır?

Şeffaf ve adil bir yönetim sözüyle göreve gelen Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin sorularımıza hemen cevap vermesi elzemdir.

Beşiktaş JK olarak; Galatasaray’la oynadığımız müsabakanın VAR odası ve odanın bulunduğu koridorun kamera kayıtlarının tarafımızla paylaşmasını talep eder, bu talebimizi Türkiye Futbol Federasyonu başta olmak üzere kamuoyunun bilgisine sunarız."

Dolmabahçe'de derbi ateşi! Beşiktaş, Galatasaray maçı için tüm hazırlıklarını bitirdi
Dolmabahçe'de derbi ateşi! Beşiktaş, Galatasaray maçı için tüm hazırlıklarını bitirdi

Spor

Dolmabahçe'de derbi ateşi! Beşiktaş, Galatasaray maçı için tüm hazırlıklarını bitirdi

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri açıklandı!
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri açıklandı!

Spor

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri açıklandı!

Beşiktaş, Galatasaray maçı için tesislerden ayrıldı
Beşiktaş, Galatasaray maçı için tesislerden ayrıldı

Spor

Beşiktaş, Galatasaray maçı için tesislerden ayrıldı

Beşiktaşlılar küplere binecek! Rahmi Koç’tan şaşırtan hakem yorumu
Beşiktaşlılar küplere binecek! Rahmi Koç’tan şaşırtan hakem yorumu

Spor

Beşiktaşlılar küplere binecek! Rahmi Koç’tan şaşırtan hakem yorumu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23