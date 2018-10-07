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Beşiktaş'ta zorlu deplasmanda!

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

07 Ekim 2018 Pazar 10:06
Beşiktaş'ta zorlu deplasmanda!

Geçen hafta evinde Kayserispor'u 2-0 yenen siyah-beyazlı ekip, Atiker Konyaspor'u da mağlup ederek Süper Lig'de üst üste ikinci galibiyetini almaya çalışacak.

Beşiktaş, ligde yaptığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 14 puan topladı.

Deplasmanda zorlanıyor

Beşiktaş, bu sezon dış sahada oynadığı 7 maçta galibiyet almakta zorlandı.

Ligde 3 deplasman maçına çıkan siyah-beyazlı takım, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup ederken, Bursaspor ve Fenerbahçe karşılaşmalarından 1-1'lik skorlarla ayrıldı. Beşiktaş, ligdeki 3 deplasman maçında 5 puan toplayabildi.

Siyah-beyazlı takım, deplasmandaki kötü performansını Avrupa kupalarında da sürdürdü. UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon şu ana dek dış sahada 4 maç yapan Beşiktaş, yine bunların sadece birini kazanabildi. B36 Torshavn'ı 2-0 yenen siyah-beyazlılar, deplasmanda LASK Linz'e 2-1 ve Malmö'ye 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş, Partizan'a konuk olduğu karşılaşmayı ise 1-1 berabere tamamladı.

Caner Erkin oynayabilecek

Kırmızı kart cezasını tamamlayan Caner Erkin, mücadelede forma giyebilecek.

Fenerbahçe ile oynanan maçta çift sarıdan kırmızı kart gören ve cezası nedeniyle Kayserispor karşılaşmasında görev alamayan Caner'in, sakatlığı henüz geçmeyen Adriano Correia'nın yokluğunda sol bekte oynaması bekleniyor.

Siyah-beyazlı ekibin Malmö ile oynadığı maça yedek başlayan Ricardo Quaresma, Ryan Babel ve Oğuzhan Özyakup'un da ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Hutchinson da kadroda

UEFA listesinde yer almayan ve bu nedenle Malmö maçında oynamayan Atiba Hutchinson da Konya'da kadroya dahil oldu.

Siyah-beyazlı oyuncu, Atiker Konyaspor maçında görev alabilecek.

Hutchinson gibi Malmö kafilesinde bulunmayan Güven Yalçın da Atiker Konyaspor karşılaşmasının kadrosuna dahil edildi.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 10:06
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