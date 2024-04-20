Beşiktaş'ta yılın bomba dönüşü için takıma en büyük yeni ayar! Ve nihayet Kartal'dan Alvaro Pacheco sürprizi!
Portekiz'in Record Gazetesi, Beşiktaş’ın Guimaraes’i çalıştıran Portekizli teknik adamı istediğini yazdı.
Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları devam ediyor. Bu kez Portekiz basını sürpriz bir ismi gündeme getirdi. Record'da yer alan habere göre; Vitoria Guimaraes'in Portekizli teknik direktörü Alvaro Pacheco, Beşiktaş'ın listesinde yer alıyor.
Haberde, iki taraf arasında önümüzdeki günler- de resmi temasların başlayabileceği aktarıldı. Ekim 2023'te göreve gelen 52 yaşındaki tek- nik adamın çalıştırdığı Vitoria Gu- imaraes, Portekiz Ligi'nde 57 puanla 5. sırada yer alıyor.