Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları





İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman ısınma ve istasyon koşularıyla başladı.

Pas, top kapma, dar alanda oyun ve kontrollü pas çalışmaları sonrası taktik idman gerçekleştirildi. Antrenman yarım sahada oynanan üç takımlı turnuva maçı ile sona erdi.

İdmana izinli olan Gary Medel, Atiba Hutchinson, elmacık kemiği kırılan Rıdvan Yılmaz ve soğuk algınlığı olan Erdem Seçgin katılmazken, Burak Yılmaz ile Dorukhan Toköz takımdan ayrı çalıştı.

Antrenmanı yöneticiler Ahmet Ürkmezgil ve Ahmet Kavalcı da izledi.

Beşiktaş, yarın sabah yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.



