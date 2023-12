Beşiktaş'ta yeni dönem resmen başladı

Beşiktaş Kulübü, Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü görevinde bir değişikliğe gitti.

Siyah-beyazlılar, Medya ve İletişim Grubu Koordinatörlüğüne Okay Karacan'ın getirildiğini açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, ''Spor medyasında otuz yıllık deneyime ve yöneticilik tecrübesine sahip, deneyimli televizyoncu ve spor spikeri Sayın Okay Karacan, Beşiktaş Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü olarak atanmıştır. Sayın Karacan'a görevinde başarılar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.



Okay Karacan kimdir?



Okay Karacan, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'den mezun oldu. 1992 yılında TRT Haber Merkezi'nin spor spikerliği sınavını kazanarak burada çalışmaya başladı. Olimpiyat oyunları, Avrupa Futbol Şampiyonası ve Dünya Kupası anlattı.



1996 yılında NTV'nin kuruluşunda yer alarak 12 yıl boyunca Formula 1 yarışlarını ve futbol karşılaşmalarını anlattı, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonları'nda yerinden yayınlar yaptı. 1998-2005 yılları arasında Formula 1 anlatıcısı olarak mikrofon karşısına geçti.



Habertürk Spor Servisi'ni kurdu bir yıl süreyle müdürlüğünü yaptı. Prodüktör olarak Lig TV ve TRT'ye 'futbol kültürü' hakkında programlar ve Formula 1 yayınları hazırladı.



Türk televizyonunun duayen isimleri Halit Kıvanç, Tansu Polatkan ve Kenan Onuk'un öğrencisi olmaktan gurur duyan Okay Karacan çok sayıda değerli televizyoncunun yetişmesine katkı sağladı. Karacan'ın, anılarını paylaştığı "Bir At Kestanesi Hikayesi" adlı kitabı 2014 yılında yayınlandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO