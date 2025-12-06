  • İSTANBUL
Aktüel Prof. Dr. İlber Ortaylı: Netanyahu görgüsüz bir deli! Çarpıcı sözler...
Aktüel

Prof. Dr. İlber Ortaylı: Netanyahu görgüsüz bir deli! Çarpıcı sözler...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Prof. Dr. İlber Ortaylı: Netanyahu görgüsüz bir deli! Çarpıcı sözler...

Prof. Dr. İlber Ortaylı, katıldığı bir canlı yayın programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Ortaylı, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında çarpıcı sözler sarf etti.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, CNN TÜRK'te Hakan Çelik’le Hafta Sonu programında dış politikaya dair merak edilen tüm soruları yanıtladı.

 

Suriye ve İsrail hakkında konuşan Ortaylı, ''Türkiye Suriye'yi bir şekilde kontrol altında tutmalı. Bu emperyalist bir durum değil. Netanyahu yargılanmalı. Aklı başında olan İsrailliler zaten onu dışlıyor. Netanyahu görgüsüz bir deli. İsrail'in hizaya gelmesi gerekiyor. Netanyahu Trump gibi şımarık. Dünyadan haberi yok, böyle insanlar bölgeden elenmeli.'' ifadelerini kullandı.

