Kısasta hayat vardır! 13 yaşındaki çocuk ailesini öldüren 3 kişiyi stadyumun ortasında idam etti

Afganistan'da 13 yaşındaki çocuk, stadyumun ortasında kurulan podyumda elleri bağlı bir şekilde, dizlerinin üzerinde duran 3 kişiyi Kur’an’ın kısas emrini uygulayarak infaz etti.

İnfazı 80 bin kişi canlı izledi. Dolup taşan stadyuma giremeyenler infazı, stadyumun içini gören tepelerden şahit oldu.

Host polisi, 13 yaşındaki çocuğun ailesinin infaz edilen suçlular tarafından öldürüldüğünü duyurdu. Ailesinin hayatta kalan tek bireyi olan çocuk, infazı kendi gerçekleştirdi.

UZLAŞMAYI KABUL ETMEDİLER

Mahkeme aileye uzlaşma seçeneği sunulduğunu ancak öldürülen ailenin yakınların idam talep ettiğini belirtti.

Uygulanan ceza Bakara Suresi’nin 179. Ayetinde geçen “Kısasta sizin için hayat vardır” emrini hatırlattı. Yüce Allah, ayette “Ey temiz vicdan ve aklıselim sahipleri, kısasta (toplum düzeni ve disiplini için, adam öldüreni idamda) sizin için hayat (huzur ve emniyet garantisi) vardır. (İşte bu nedenle haksız yere masum insanları katledenlerin de öldürülmeleri, cinayetlerin önünü alıcı ve caydırıcı bir ceza olarak emredildi)” buyuruyor.