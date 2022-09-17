Beşiktaş'ta yeni bir kriz daha patlak verdi!
Beşiktaş'ta Mert Günok sesleri yükselmeye başladı. Hem Emre Bilgin hem de Ersin Destanoğlu'nun hatalı goller yemesi sonrası sosyal medyada yer yerinden oynadı. Mert Günok'u kaleye geçmesini isteyen Beşiktaşlılar kampanya başlattı.
Beşiktaş'ta Mert Günok sesleri yükselmeye başladı. Hem Emre Bilgin hem de Ersin Destanoğlu'nun hatalı goller yemesi sonrası sosyal medyada yer yerinden oynadı. Mert Günok'u kaleye geçmesini isteyen Beşiktaşlılar kampanya başlattı.
Akşam'a göre; Ersin Destanoğlu'nun İstanbulspor-Beşiktaş maçında hatalı gol yemesi Mert Günok seslerinin yükselmesine sebep oldu. Geçtiğimiz sezon kritik bir sakatlık geçiren ve antrenmanlara başlayan tecrübeli kalecinin ilk 11'e monte edilmesini isteyen Beşiktaşlılar sosyal medyada kazan kaldırdı.
Beşiktaş bu sezona kalede Emre Bilgin-Ersin Destanoğlu rotasyonu ile başladı. Her iki genç kalecinin de hatalı goller yemesi taraftarların tepkisine neden oldu. İstanbulspor maçında kalesine gelen ilk şutta kapattığı köşeden gol yiyen Ersin Destanoğlu'na ateş püsküren siyah-beyazlılar Mert Günok'u ilk 11'de görmek için sosyal medyada harekete geçti.
Ersin Destanoğlu'nun performansından memnun olmayan Beşiktaşlı taraftarlar, genç kaleciye tepki gösterirken onun yerine Mert Günok'un kaleye geçmesi gerektiğini belirttiler. Geçtiğimiz sezon ağır bir sakatlık yaşayan deneyimli kaleci yaklaşık 1 yıldır formasından uzak durumda.
Siyah-beyazlılarla antrenmanlara başlayan ve formasına kavuşacağı günü iple çeken Mert Günok'un bir an önce kaleyi devralmasını isteyen taraftarlar sosyal medyada birçok paylaşım yaptı.
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