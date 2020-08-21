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Aktüel Beşiktaş'ta yağış nedeniyle yol çöktü
Aktüel

Beşiktaş'ta yağış nedeniyle yol çöktü

Yeniakit Publisher
2020-08-21 12:03:15 -
Beşiktaş'ta yağış nedeniyle yol çöktü

İSTANBUL (AA) - Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle Beşiktaş'ta iki sokakta yol çöktü.

Balmumcu Mahallesi Seydi Ali Reis ve Mustafa İzzet Efendi Sokak'ta yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi.

Olay yerine Beşiktaş Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Çöken yolda park halindeki bir araç ekiplerin çalışması sonucunda kurtarılırken, çökme, bir su borusunun patlamasına da neden oldu.

Güvenlik şeridiyle kapatılan sokaklarda ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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