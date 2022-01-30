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Spor Beşiktaş'ta Vida ile yollar ayrılacak mı?
Spor

Beşiktaş'ta Vida ile yollar ayrılacak mı?

Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Domagoj Vida, siyah beyazlı takımla kontrat uzatma görüşmelerinde anlaşma sağlayamazken, Hırvat stopere Fransız ekibi talip oldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 14:03:00 -
Beşiktaş'ta Vida ile yollar ayrılacak mı?

Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Domagoj Vida, siyah beyazlı takımla kontrat uzatma görüşmelerinde anlaşma sağlayamazken, Hırvat stopere Fransız ekibi talip oldu.

2017-2018 sezonun devre arasında transfer olduğu Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hırvat stoper ile siyah beyazlı kulübün yaptığı kontrat uzatma görüşmelerinde bir sonuç alınamamıştı. Kartal'ın 32 yaşındaki ftubolcuya aldığı ücrette indirim yapması kaydıyla yaptığı yeni sözleşme teklifi vida tarafından kabul görmemişti.

Fransa'dan talip çıktı

Beşiktaş'la bir lig bir de Türkiye şampiyonluğu yaşayan ve sezonun ilk yarısında 22 maçta forma giyen Domagoj Vida'ya Fransa Ligue 1'den talip çıktı.
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32 yaşındaki stoper Domagoj Vida, Beşiktaş formasıyla bugüne kadar 155 maçta görev aldı. 160 kez Dinamo Kiev formasını giyen Hırvat oyuncu, 6 maçta daha görev alması durumunda, kulüp kariyerinde en çok forma giydiği takım Beşiktaş olacak. Vida bu periyotta rakip ağları 15 kez havalandırırken, 1 kez de gol pası verdi.

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