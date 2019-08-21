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Beşiktaş’ta transfer harekatı başladı

Ligin ilk haftasında 3-0’lık Sivasspor mağlubiyeti sonrası transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş’ta yönetim Ada’ya çıkarma yaptı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:58
Beşiktaş’ta transfer harekatı başladı

Ligin ilk haftasında 3-0’lık Sivasspor mağlubiyeti sonrası transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş’ta yönetim Ada’ya çıkarma yaptı. Siyah-beyazlılar eski yıldızı Cenk Tosun için girişimlerde bulunurken, Kartal’ın hedefindeki diğer isim ise Tottenham forması giyen Nkoudou. Schalke ile de görüşen Beşiktaş, Konoplyanka transferinde büyük mesafe kaydetti.


Beşiktaş’ta transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah-beyazlı yönetim, Sivasspor deplasmanında alınan 3-0’lık mağlubiyetin ardından takıma takviye yapmak için Ada’nın yolunu tuttu. Everton’da gözden düşen yıldız golcü Cenk Tosun’u kiralamak için girişimlerde bulunan siyah-beyazlılar, ayrıca Tottenham forması giyen Kevin Nkoudou için de görüşme yaptı. Cenk ve Nkoudou’yu kiralamak için teklifte bulunan yönetim, bu transferleri bitirerek ülkeye dönmek istiyor. Beşiktaş’ta transferin bir diğer gözde ismi ise Konoplyanka. Schalke yönetimiyle görüşen Beşiktaş, bu futbolcunun transferi konusunda 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.



3 isimden 2’sini getirmek istiyor


Burak Yılmaz’ın yaşadığı sakatlık sonrasında gol yollarında sıkıntı yaşayan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda forvet transferi gündeme gelmişti. İyi bir ismi kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, Cenk Tosun için girişimlere başladı. Golcü futbolcunun “Kariyerime Avrupa’da devam etmek istiyorum” cevabına karşın ısrarla girişimlerini sürdüren yöneticiler, Cenk’i ikna etmeyi başardı. Everton’la kiralama konusunda görüşmelerini yürüten siyah-beyazlılar, bu transferi bir an önce tamamlamak istiyor. Yönetim, Nkoudou ya da Konoplyanka’dan da birisini mutlaka kadroya katmak istiyor. Her ikisi de sol kanatta oynayan isimlerden öncelik Konoplyanka. Schalke ile 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varan yöneticiler, buna karşın Tottenham’dan Nkoudou’yu da listeye aldı. Hafta sonuna kadar transferi tamamlamak isteyen Beşiktaş, en az 2 transferi bu hafta bitirmenin hesaplarını yapıyor.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:58
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