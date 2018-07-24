THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Beşiktaş’ta taksi yatak odasına girdi!

Beşiktaş’ta rampadan inen taksi yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda duramayıp sokağın altında bulunan bir evin yatak odasına girdi.

24 Temmuz 2018 Salı 08:21
Beşiktaş’ta taksi yatak odasına girdi!

Kaza, 00.00 sıralarında Beşiktaş Mecidiye Mahallesi Çevirmeci Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülistan Sokaktan inen 34 TCR 09 plakalı taksi kayganlaşan yolda duramayarak Çevirmeci Sokakta bulunan 5 katlı binanın zemin katında bulunan bir evin yatak odasına girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle taksi sürücüsü ve yolcu araç içinde sıkıştı. Araç içinde sıkışan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. 

YATAK ODASINDA KİMSENİN OLMAMASI FACİAYI ÖNLENDİ

Kaza sırasında ev sakinlerinin başka bir odada olması olası bir faciayı önledi. Olay yerine çağrılan çekici ile araç evden çekildi. Kaza nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi. Kaza anının görgü tanığı, “Taksiye biri binmiş aşağıya doğru geliyordu. Yağmurlu havada zemin kaygan olduğu için kayarak araç birden içeri girdi. Yan sokaktan sesi duyarak koşup geldik” dedi. 
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 08:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meral Akşener'den kurultay için yeni sinyal!
    1. Meral Akşener'den kurultay için yeni..
    2. 'Arakan krizinin çözümü zaman alacak'
    3. Meteoroloji'den İstanbul için kritik..
    4. Beşiktaş’ta taksi yatak odasına girdi!
    5. TBMM'de uyarı: Oltaya gelme
    6. Çin’den ithal ediliyor! Ölüm saçıyor
    7. Doğu Akdeniz'de büyük oyun oynanıyor!..
    8. MİT paketleyip getirdi! İtirafçı oldu
    9. İki yeni başkanlık kuruldu
    10. Yunanistan'dan flaş oturma izni..
    11. Ankara'da otomobil hırsızlığı operasyonu
    12. Amasya'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı:..
    13. Rakka’ya Ebu Gureyb
    14. 19 sene önce bugün! Pınarhisar'dan..
    15. Buckingham Sarayı'nın telefonları..
    16. Küçükçekmece'de korkunç kaza!..
    17. Ve Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçiyor!
    18. Ankara'da zincirleme kaza: 6 kişi..
    19. Hatay'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 2..
    20. Kızılırmak'ta kaybolan genç aranıyor
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    193 bin TL'lik tuvaleti 2 günde mahvettiler
    193 bin TL'lik tuvaleti 2 günde mahvettiler
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Ünlü oyuncudan üzücü haber!
    Ünlü oyuncudan üzücü haber!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Bahçeli'den flaş İYİ Parti açıklaması
    Bahçeli'den flaş İYİ Parti açıklaması
    Merkel'den Mesut Özil'in kararına ilk yorum!
    Merkel'den Mesut Özil'in kararına ilk yorum!