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Spor Beşiktaş'ta sürpriz yol ayrımı!
Spor

Beşiktaş'ta sürpriz yol ayrımı!

Beşiktaş, Valerien Ismael'in kararı sonrası son haftaların en etkisiz ismi olan Hırvat stoper Domagoj Vida ile yollarını ayırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-07 17:35:00 -
Beşiktaş'ta sürpriz yol ayrımı!

Beşiktaş, Valerien Ismael'in kararı sonrası deneyimli stoperi Domagoj Vida ile yollarını ayırıyor.

Süper Lig'de şampiyonluk heyecanının sona ermesinin ardında tüm takımlar gelecek sezon için hazırlıklarına şimdiden başladı.

Bu sezon istenilen performansı sergileyemeyen Beşiktaş'ta da transfer gündemi yoğunlaşıyor.

Vida ile yollar ayrılıyor

Valerian Ismael'in takımın başına gelmesinden sonra takımda bazı değişiklikler yapan siyah-beyazlı ekip, takımın 33 yaşındaki stoperi Domagoj Vida'ya 1.5 milyon euroluk teklif yapmış ve olumlu geri dönüş almıştı. Buna rağmen Ismael'in Hırvat stoperi takımda düşünmediği belirtildi.

Bu sezon beklenilen performansın altında kalan stoper, 27 maçta görev aldı ve 1 kez de fileleri havalandırdı.

Ismael'in gözü Paolo Gozzi'de

Beşiktaş yönetimine yeni bir stoper talebinde bulunan Ismael, scout ekibinin tavsiyesiyle Paolo Gozzi ile temas kurulmasını istemişti. Juventus'un altyapısından yetişen 21 yaşındaki genç savunmacı bu sezonu La Liga 2 takımlarından Fuenlabrada'da geçirdi.

Gozzi'nin satın alma opsiyonunun Fuenlabrada'da olduğu bilinse de Juventus'un da 21 yaşındaki stoperi geri alma hakkı bulunuyor.

Genç stoperi takıma dahil etmekte iddialı olan siyah-beyazlı ekibin duruma göre İtalyan veya İspanyol takımının kapısını çalması bekleniyor.

Paolo Gozzi, bu sezon 21 maçta 1449 dakika görev aldı.

 

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