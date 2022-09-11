Beşiktaş'ta sürpriz iki kadro dışı!
Beşiktaş'ta, Tyler Boyd ve Utku Yuvakuran'ın lisansları TFF'ye bildirilmedi. Takımın deneyimli oyuncularından Atiba'nın ise lisansı çıkarıldı.
Beşiktaş'ta, Tyler Boyd ve Utku Yuvakuran'ın lisansları TFF'ye bildirilmedi. Takımın deneyimli oyuncularından Atiba'nın ise lisansı çıkarıldı.
Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından Beşiktaş'ın, Süper Lig kadrosu belli oldu.
A Spor'un haberine göre, Siyah beyazlılarda Tyler Boyd ile Utku Yuvakuran TFF Tescil Listesi'nde yer almadı.
Öte yandan takımın deneyimli oyuncularından Atiba Hutchinson'ın ise lisansı çıktı.
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