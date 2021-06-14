Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık
Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu Umut Nayir, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.
Beşiktaş'ın Hajduk Split takımına kiraladığı Umut Nayir, kulüpten ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Beşiktaş Yönetimi Umut'un ayrılığına sıcak bakarken ufak da bonservis kazanmak istiyor.
Nayir'a Türkiye’den başta Sivasspor, Göztepe, Adana Demirspor, Karagümrük ile yurt dışından da birçok teklif olduğu öğrenildi.
TRT Spor'un haberine göre; Umut kararını önümüzdeki günlerde verecek.