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Spor

Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık

Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu Umut Nayir, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 23:47:00 -
Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık

Beşiktaş'ın Hajduk Split takımına kiraladığı Umut Nayir, kulüpten ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Beşiktaş Yönetimi Umut'un ayrılığına sıcak bakarken ufak da bonservis kazanmak istiyor.

Nayir'a Türkiye’den başta Sivasspor, Göztepe, Adana Demirspor, Karagümrük ile yurt dışından da birçok teklif olduğu öğrenildi.

TRT Spor'un haberine göre; Umut kararını önümüzdeki günlerde verecek.

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