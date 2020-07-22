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Spor

Beşiktaş’ta şok ayrılık! Kap’a bildirildi

Beşiktaş, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Avcı'nın görevinden ayrıldığını KAP'a duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 15:25:00 -
Beşiktaş’ta şok ayrılık! Kap’a bildirildi

Beşiktaş Kulübü’nde Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Avcı, görevinden ayrıldı.

Beşiktaş Kulübü, sabah saatlerinden Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada ayrılığı duyurdu.

Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklamada şu sözlere yer verildi;

Beşiktaş Şirketler Grubu Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ertuğrul Avcı görevinden ayrılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

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