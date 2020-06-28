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Spor

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, transfer listesini yayınladı

Beşiktaş'ın transfer listesi yavaş yavaş netleşiyor. Orta saha için Kayserispor'dan Mensah'ın peşine düşen siyah beyazlılar, kaleci olarak da Burnley'den Joe Hart'ı istiyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-28 13:08:00 -
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, transfer listesini yayınladı

Beşiktaş'ın transfer listesi ortaya çıkmaya başladı. Orta saha için HES Kablo Kayserispor'dan Bernard Mensah'ın peşine düşen siyah beyazlılar, kaleci olarak da Burnley'den Joe Hart'ı düşünüyor.

Kayserispor'un küme düşme hattında olması nedeniyle Mensah transferi için mecburen sezon sonunu bekleyecek olan yönetim, ligin bitmesinin ardından sarı kırmızılı kulüple bonservis pazarlığı yapacak.

Diğer yandan Joe Hart ile görüşmelerini sürdüren siyah beyazlı yönetim, 2+1 yıllık sözleşme teklif ettiği İngiliz file bekçisinden yanıt bekliyor. Bu sezon 3 maçta forma şansı bulduğu Burnley ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 33 yaşındaki kalecinin transferine kesin gözüyle bakılıyor.

 

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