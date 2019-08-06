Beşiktaş'ta sakatlık depremi!
Beşiktaş'ın Brescia ile oynana hazırlık maçında sakatlanan kaleci Loris Karius'tan kötü haber geldi.06 Ağustos 2019 Salı 13:15
Beşiktaş'ta sakatlar kervanına bir isim daha eklendi. Alman kaleci Loris Karius'un sakatlandığı açıklandı.
Beşiktaş'ta Alman file bekçisi Loris Karius sakatlık geçirdi. Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;
Futbol Takımımızın Brescia ile oynadığı hazırlık maçının devre arasında sol baldır adalesinde sertlik hissettiği için oyundan çıkarılan kalecimiz Loris Karius’un yapılan fizik muayene ve Almanya’da çekilen MR sonucuna göre ön üst baldır (rectus femoris) adalesinde grade 2 zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.
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